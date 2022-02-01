Спорт

Псковичи привезли награды с соревнований по рукопашному бою «Звезды Балтики»

Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек памяти заслуженного тренера России А. В. Факеева «Звезды Балтики» прошли в Выборге 28-30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации рукопашного боя.

Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя Псковской области

Псковская юношеская сборная в составе 10 человек смогла завоевать одну золотую и две бронзовые медали.

«Долгожданное "золото" взял капитан псковской команды Даниил Батеев, проведя четыре поединка в один день. Все бои он заканчивал с хорошим отрывом по баллам либо досрочно. Наш боец показал отличную подготовку и железную волю к победе. Даниил выполнил разряд кандидата в мастера спорта и отобрался на первенство России, победа в котором станет путевкой на первенство Мира в Бухаре», - рассказала президент региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Бронзовыми призерами соревнований стали Кирилл Сыров и Федоров Илья.

Все спортсмены тренируются в псковской спортивной школе «Мастер» под руководством Владимира Евдокимова. В судейском корпусе от региона в эти дни работали Андрей Синяев, Антон Яковлев, Вячеслав и Егор Назаровы.

Федерация благодарит организаторов соревнований и лично президента федерации Ленинградской области по рукопашному бою Евгения Омельченко за высокий уровень организации турнира.