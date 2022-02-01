Спорт

Первенство Псковской области по лыжным гонкам пройдет в начале февраля

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам пройдут 5 и 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации лыжных гонок региона.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Мероприятие состоится на базе «Юность» в деревне Смоленка Островского района. 5 февраля спортсмены будут соревноваться на дистанции классическим стилем, 6 февраля - свободным. Состав делегаций из районов Псковской области не ограничен.

Организаторы обращают внимание, что соревнования проходят без зрителей, а участие представителей команд в мандатной комиссии возможно при наличии действующего QR-кода. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Стругокрасненского района Егор Гусак победил в лыжной гонке классическим ходом на спартакиаде учащихся Северо-Западного федерального округа в городе Сыктывкар.