Спорт

Лыжник из Стругокрасненского района победил на гонке в Сыктывкаре

Спортсмен из Стругокрасненского района Егор Гусак победил в лыжной гонке классическим ходом на спартакиаде учащихся Северо-Западного федерального округа в городе Сыктывкар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Егор Гусак стал победителем на дистанции 15 километров, отрыв от ближайшего преследователя составил более 30 секунд.

Всего в соревнованиях приняли участие 43 сильнейших спортсмена из всех регионов Северо-Запада, в том числе невельчанка Дарья Блажевич. В гонке классическим ходом на 10 километров она показала 33-й результат.