Спорт

В областном спорткомитете рассказали, за кого больше всего будут болеть на Олимпиаде

И. о. председателя комитета по физической культуре и спорту в Псковской области Елена Чернышова будет больше всего болеть за Сборную России по биатлону на стартующих в Пекине Зимних Олимпийских играх. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».

Елена Чернышова отметила, что с удовольствием смотрит любую гонку - независимо мужская она или женская. «Потому что, мне кажется, сама участвуешь в этой гонке и болеешь за ребят», - призналась она.

Также она рассказала, что на сегодняшний день в Псковской области есть очень перспективные спортсмены, в частности, в фигурном катании, хоккее и биатлоне. И, несмотря на некоторый период затишья в пандемию, нельзя говорить о том, что спорт в регионе не развивается, подчеркнула руководитель профильного комитета. «Я думаю, что это как раз будущие звезды российского спорта, и давайте мы будем болеть за них сейчас», - добавила она.