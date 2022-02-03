Спорт

Студент из Великих Лук стал призером всероссийской олимпийской научной сессии

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Иван Румянцев стал призером XXXIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и современность)». Об этом Псковской Ленте Новостей декан социально-гуманитарного факультета академии Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

Иван Румянцев занял на сессии третье место. Вместе с ним академию представляла студентка Юлия Смирнова. Она заняла шестое место и была удостоена звания лауреата. Всего в категории «Студенты» в научной сессии приняли участие 25 исследователей из 13 регионов России.

«Олимпийская научная сессия "Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и современность)" - крупнейший студенческий научный форум в области олимпийской науки и олимпийского образования. Как научный руководитель поздравляю Ивана и Юлию с успешным выступлением, умением в условиях высокой конкуренции продемонстрировать свои лучшие качества. Молодцы», - прокомментировал выступления студентов Дмитрий Белюков.