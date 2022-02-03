Лучших самбистов среди юношей и девушек определили в Псковском районе

Первенство города Пскова по самбо среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе в деревне Писковичи Псковского района 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».
Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» выиграли девять медалей, из них пять золотых. Победителями турнира стали:
Тренируют борцов Николай Швец, Беги Нанскани, Сергей Фомин, Кирилл Романов и Александра Семенова.
В феврале состоится Первенство Псковской области по самбо, на котором также будут выступать юные спортсмены из «Бригантины».