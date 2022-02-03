Спорт

Лучших самбистов среди юношей и девушек определили в Псковском районе

Первенство города Пскова по самбо среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе в деревне Писковичи Псковского района 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» выиграли девять медалей, из них пять золотых. Победителями турнира стали:

Михаил Дибдев (весовая категория 64 кг);

Максим Холодков (58 кг);

Даниил Харитонов (53 кг);

Николай Боровков (свыше 71 кг);

Дарья Тимофеева (54 кг).

Тренируют борцов Николай Швец, Беги Нанскани, Сергей Фомин, Кирилл Романов и Александра Семенова.

В феврале состоится Первенство Псковской области по самбо, на котором также будут выступать юные спортсмены из «Бригантины».