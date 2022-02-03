Спорт

Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде

Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: РИА Новости

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание), передает РИА Новости.

В заключительном виде программы командного турнира Камила Валиева за свой произвольный прокат получила 178,92 балла и заняла первое место. Второй стала спортсменка из Японии Каори Сакамото (148,66), третьей - Мадлен Скизас из Канады (132,04).

По итогам командного турнира по фигурному катанию россияне набрали 74 балла. Серебряные медали выиграли американские фигуристы Натан Чен, Винсент Чжоу (одиночники), Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью, Мэдисон Чок / Эван Бейтс (танцы на льду), Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер (пары), Карен Чен (одиночница) - 65 очков.

Бронзовыми призерами стали японские спортсмены Сема Уно, Юма Кагияма (одиночники), Мисато Комацубара / Тим Колето (танцы на льду), Рику Миура / Рюити Кихара (пары), Вакаба Хигути, Каори Сакамото (одиночницы) - 63 балла.

Сборная России возглавила общекомандный медальный зачет Олимпийских игр. В активе российских олимпийцев две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Вторыми идут норвежцы (две золотые, одна бронзовая), третьими - шведы (две золотые).