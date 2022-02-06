Спорт

Чемпионат города по баскетболу среди женских команд прошел в Пскове

Финальные матчи чемпионата города по баскетболу среди женщин прошли в Пскове. Участие в соревнованиях приняли команды «Юность», «Юность-2» и «Энигма» из Пскова, а также команда города Острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

Фото здесь и далее: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова

Женские команды играли по круговой системе. В итоге определились лидеры турнира – «Энигма» и «Юность», они встретились в матче за первое место. Как отметили в комитете, с первых минут матча лидерство захватила команда «Энигма», которая в результате и одержала победу.

Тренирует девушек Сергей Лукашов. Второе место заняла команда «Юность» во главе с тренером Ольгой Козловой.

Третье место в чемпионате города Пскова заняла команда из города Острова под руководством Татьяны Воронковой.