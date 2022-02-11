Спорт

ФК «Псков» поборется за призы полпреда президента России в СЗФО

Футбольный клуб «Псков» примет участие в традиционном зимнем турнире на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соревнования в Санкт-Петербурге стартуют во вторник, 15 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад», в первый игровой день псковичи сыграют с футболистами клуба «Звезда». В среду наша команда встретится с командой СШОР «Зенит». В пятницу «Псков» сыграет с ФК «Алмаз-Антей». Все эти клубы – участники турнира в группе А.

В группе Б выступят «Динамо», «Звезда-2», «Ядро» и «Север».

Таким образом, в соревновании примут участие 8 команд. По две лучшие из каждой группы продолжат выступление в полуфинале, остальные — разыграют 5-8 места. Турнир завершится 21 февраля.

Все матчи во Дворце спортивных игр «Зенит» пройдут без зрителей, однако будут показаны в прямом эфире на youtube-канале объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: МРО «Северо-Запад»