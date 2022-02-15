Спорт

Великолучанка показала лучшее время на региональном чемпионате по плаванию

Великолучанка Анастасия Дунаева показала лучшее время на чемпионате Псковской области по плаванию.

Фото: газета «Великолукская Правда Новости»

Как пишет газета «Великолукская Правда Новости», спортсменка показала отличные результаты на чемпионате и первенстве Псковской области по плаванию, которые проходили с 8 по 11 февраля в Пскове. Девушка на трех дистанциях завоевала два первых и одно второе места, показав лучшее время на дистанциях.

По результатам этих соревнований Анастасию Дунаеву отобрали на первенство СЗФО, которое состоится в марте в Калининграде. Подготовка к состязаниям пройдет в бассейне УСК «ВЛГАФК» под руководством тренеров Ольги Павловой и Дмитрия Шереметьева.