Спорт

Соревнование по гиревому спорту прошло в Пскове

Соревнование по гиревому спорту «Кубок Алексея Воробьева» прошло в Пскове 15 февраля. Турнир посвятили памяти бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации тяжелой атлетики.

Фото здесь и далее: региональная федерация тяжелой атлетики

Площадкой для проведения соревнования стала школа №16 имени Героя России Алексея Воробьева. В турнире по рывку гири массой 16 кг приняли участие спортсмены 16-й школы и погранично-таможенного лицея № 22 города Пскова.

Медали разыграли в личном и командном первенствах. Кубок выиграла команда погранично-таможенного лица.

Судьями соревнования выступили воины-спортсмены 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, главным судьей – преподаватель физической культуры школы №16 Игорь Цветков.