Спорт

Школа боевых искусств появится на улице Ротной в Пскове

Дом №34 на улице Ротной в Пскове капитально отремонтируют и приспособят для спортивной школы боевых искусств. Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Изображение из проектной документации

В числе работ, которые необходимо провести:

демонтаж пристройки из пеноблоков;

демонтаж части внутренних перегородок и части наружной стены;

частичный демонтаж полов;

частичный демонтаж системы водопровода и канализации;

частичный демонтаж системы электроснабжения и электроосвещения;

монтаж перегородок внутренних с учетом перепланировки;

монтаж пристройки с обустройством входной группы и витража;

наружная отделка фасада;

устройство новой наплавляемой кровли;

монтаж системы водоснабжения и водоотведения с учетом перепланировки и с установкой санитарно-технических приборов;

монтаж системы электроснабжения и электроосвещения;

монтаж системы вентиляции;

установка окон, дверей;

внутренняя отделка внутренних помещений.

Текущее состояние здания на улице Ротной в Пскове. Фотографии из проектной документации

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16 млн 340 тысяч 140 рублей. Источник финансирования - субсидии автономным учреждениям и доходы от оказания платных услуг.

Заказчиком выступает спортивная школа «Олимп». Подрядную организацию определят 25 февраля. Работы планируется завершить до 30 июня.