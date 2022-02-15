Школа боевых искусств появится на улице Ротной в Пскове

Дом №34 на улице Ротной в Пскове капитально отремонтируют и приспособят для спортивной школы боевых искусств. Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Изображение из проектной документации
В числе работ, которые необходимо провести:
Текущее состояние здания на улице Ротной в Пскове. Фотографии из проектной документации
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16 млн 340 тысяч 140 рублей. Источник финансирования - субсидии автономным учреждениям и доходы от оказания платных услуг.
Заказчиком выступает спортивная школа «Олимп». Подрядную организацию определят 25 февраля. Работы планируется завершить до 30 июня.