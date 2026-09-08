Почему женщины боятся спортзалов, рассказала псковский фитнес-тренер

Женщины разных возрастов часто избегают посещения фитнес-залов из-за неуверенности в себе и страха осуждения, однако специализированные реабилитационные программы решают не только физические проблемы суставов, но и оказывают важную психологическую поддержку. Об этом заявила тренер клуба «Супер-фитнес» Полина Шестиловская в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Фитнес-тренер отметила, что и подростки, и женщины среднего возраста часто испытывают стеснение при посещении тренировок. Посетительницы надумывают себе комплексы и боятся косых взглядов. Полина Шестиловская подчеркнула, что профессиональная фитнес-среда создает совершенно иную атмосферу. «Милые девушки, приходите в зал, особенно в "Супер-фитнес". Там никогда никто не стесняется, никто на вас не будет косо смотреть, а только приветливо улыбаться. Не стесняйтесь задавать вопросы», - обратилась она.

Тренер также указала, что инструктор не сможет помочь, пока человек сам не начнет действовать. «Здесь даже я не смогу помочь, пока ты сама себя не заставишь. Возьмёшь за волосы себя, поднимешь, встанешь и пойдёшь. А в зале вы уже всё решите сами», - разъяснила Полина Шестиловская. По её словам, многие приходят на занятия не только за движением, но и за психологической помощью. Посетительницы ценят, когда тренер подходит к ним, смотрит на них и поддерживает их в этой обстановке.

Гостья студии предостерегла слушателей от восприятия пилатеса и упражнений для здоровой спины как занятий для ленивых. Она пояснила, что целевая аудитория таких программ включает женщин, которые приходят с работы замученными и избегают тяжелых силовых тренировок. Им требуется двигать суставами, чтобы немного растянуться и стать более мобильными. По словам фитнес-тренера, регулярная работа со стопами помогает людям избавиться от хронических болей в пятках, проработка тазобедренных суставов снимает боли в спине, а новые упражнения предотвращают судороги в ногах.