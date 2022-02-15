Спорт

«Пари Сен-Жермен» победил «Реал» на последней минуте

«Пари Сен-Жермен» победил «Реал» в полуфинале на последней минуте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в интернет-агентстве «Дримтрейд».

После зимней паузы возобновился главный клубный турнир Европы - Лига Чемпионов. И в этот вторник все любители посмотреть футбол онлайн следили за самым громким противостоянием ⅛ финала «Пари Сен-Жермен» - «Реал». Жребий свел грандов слишком рано и одному уже в марте придется покинуть ЛЧ.

Первый матч проходил на «Парк де Пренс». Хозяева сразу принялись за дело и быстро создали опасный момент. Килиан Мбаппе прострелил, Ди Мария с нескольких метров послал мяч сильно выше ворот. Вскоре Мбаппе мог забить сам - получив шикарный дальний пас, он оставил за спиной Карвахаля, но переиграть Куртуа не получилось.

Вскоре Мендеш пробил в ближний угол - голкипер забрал мяч. Месси также попытал счастья дальним ударом, но не попал в цель.

У «Реала» атака в первом тайме вообще не клеилась. Единственный удар по воротам незадолго до перерыва нанес Каземиро - после углового он выиграл верховую борьбу, но не попал в створ, да и Доннарумма все контролировал.

Второй тайм начался новыми атаками парижан. В результате быстрой комбинации Мбаппе получил мяч в центре штрафной, пробил - Куртуа вновь спасает «Реал». Вскоре бельгийцу пришлось далеко выйти, чтобы прервать опасный пас на Мбаппе, и подхвативший мяч Мендеш ударил издали по пустым воротам - все равно попал в Куртуа. Месси бил от линии штрафной - опять в руки голкипера.

На исходе часа игры «ПСЖ» заработал пенальти. Мбаппе прорывался по флангу, Карвахаль в подкате пытался выбить мяч, задел ногу француза и судья указал на точку. Однако Куртуа отразил удар Месси и теперь претендовал на статус даже не лучшего игрока, а настоящего спасителя «Реала».

После нереализованного пенальти «ПСЖ» слегка приуныл, гости воспряли духом. Чтобы встряхнуть команду, Почеттино выпустил на поле Неймара. Игра хозяев в атаке сразу оживилась, и вскоре бразилец заработал перспективный штрафной. Снова пробил Месси, на сей раз мимо.

Следом Неймар и Месси разыграли неплохую комбинацию, завершить которую должен был Мбаппе, но пару сантиметров не дотянулся до мяча. Затем Килиан бил с острого угла - рядом со штангой. Идрисса выстрелил издали - Куртуа забрал мяч.

Пас пяткой Неймара на Мбаппе уже в добавленные арбитром минуты не казался опасным - Килиан был далеко от ворот, а перед ним пара защитников. Но Мбаппе вошел в штрафную, обыграл обоих и мощно пробил мимо Куртуа. Превосходный гол и очередной повод задуматься боссам “ПСЖ”. Летом контракт француза истекает, а уйти он может как раз в «Реал».