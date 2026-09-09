Возрождение русской забавы: в Пушкинских Горах пройдет турнир по городкам

Русскую забаву — игру в городки — возрождают в Пушкинских Горах: в резиденции «Шаргора» (Пушкинские Горы, деревня Шаробыки, улица Приозерная, дом 11) пройдет турнир по игре 12 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Организаторы называют данный турнир не просто развлечением, а шагом к возрождению забытой русской традиции.

Городки — одна из старейших русских игр, в которую с удовольствием играли и Пётр I, и Александр Суворов. Суть проста: с определенного расстояния битой нужно выбить фигуры из «города». Но за этой простотой скрывается настоящая школа меткости, командного духа и стратегии. В XX веке городки были одним из самых популярных видов спорта в стране, входили в программу Олимпийских игр (правда, только как показательный вид). Однако сегодня об этой игре забыли. Многие молодые люди даже не знают, как выглядят городошные фигуры. Организаторы из «Шаргоры» решили это изменить.

«Мы заметили, что в последние годы корпоративы и семейные выходные все чаще проводятся по западным лекалам: квесты, тимбилдинги на веревках. А свои, русские игры уходят в прошлое. Нам показалось это несправедливым. В "Шаргоре" мы не просто предлагаем гостям отдохнуть, мы хотим вернуть им часть нашей общей культуры. Городки — это не просто спорт, это возможность почувствовать связь с прошлым и одновременно весело провести время с друзьями», — прокомментировал представитель резиденции «Шаргора».

Турнир начнется в 16:30 на специально оборудованной площадке резиденции. В программе: командные игры, полуфинал и финал, подарки для победителей.

«Мы хотим, чтобы этот турнир стал традицией. Если в этот раз все получится, мы планируем проводить такие встречи ежемесячно, приглашая все больше людей. В будущем хотим привлекать школьные команды, организовывать корпоративные турниры для местных компаний и, возможно, даже устраивать выездные игры в соседних населенных пунктах», — добавили организаторы мероприятия.

Для Пушкинских Гор — знакового туристического места, которое ассоциируется в первую очередь с Пушкиным, — городки могут стать еще одной точкой притяжения. «Шаргора» видит своей целью создание полноценного туристического направления, где русская культура и досуг сочетаются с комфортом и современным сервисом.

«Нам кажется, что у Пушкинских Гор есть потенциал стать не просто местом «поэзии и музеев», но и центром возрождения русской идентичности. Мы хотим, чтобы сюда приезжали не только за пушкинскими строками, но и за живыми ощущениями: чтобы попробовать себя в русской забаве, поучаствовать в традиции, которая формировалась веками», — заключили в резиденции.



Предварительная запись на турнир обязательна, телефон: +7 952 381 88 44.