Возрождение русской забавы: в Пушкинских Горах пройдет турнир по городкам

Русскую забаву — игру в городки — возрождают в Пушкинских Горах: в резиденции «Шаргора» (Пушкинские Горы, деревня Шаробыки, улица Приозерная, дом 11) пройдет турнир по игре 12 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Организаторы называют данный турнир не просто развлечением, а шагом к возрождению забытой русской традиции.
Городки — одна из старейших русских игр, в которую с удовольствием играли и Пётр I, и Александр Суворов. Суть проста: с определенного расстояния битой нужно выбить фигуры из «города». Но за этой простотой скрывается настоящая школа меткости, командного духа и стратегии. В XX веке городки были одним из самых популярных видов спорта в стране, входили в программу Олимпийских игр (правда, только как показательный вид). Однако сегодня об этой игре забыли. Многие молодые люди даже не знают, как выглядят городошные фигуры. Организаторы из «Шаргоры» решили это изменить.
Турнир начнется в 16:30 на специально оборудованной площадке резиденции. В программе: командные игры, полуфинал и финал, подарки для победителей.
Для Пушкинских Гор — знакового туристического места, которое ассоциируется в первую очередь с Пушкиным, — городки могут стать еще одной точкой притяжения. «Шаргора» видит своей целью создание полноценного туристического направления, где русская культура и досуг сочетаются с комфортом и современным сервисом.
Предварительная запись на турнир обязательна, телефон: +7 952 381 88 44.