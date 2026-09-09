На псковском «Локомотиве» появится профессиональное покрытие для хоккея на траве

Профессиональное покрытие для хоккея на траве установят на базе стадиона «Локомотив» в Пскове до конца сентября или в первых числах октября. Об этом сообщил президент Федерации хоккея на траве России, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Гость студии уточнил, что Федерация хоккея на траве уже закупила необходимое профессиональное покрытие за собственные средства. Сейчас организация ведет активные обсуждения с министерством спорта Псковской области и городской администрацией. Город предоставляет площадку на безвозмездной основе. «В ближайшее время, скорее всего, это будет конец сентября или первые числа октября, мы привезём сюда профессиональное покрытие, которое установим на базе площадки, предоставленной Минспорта Псковской области и правительством региона», - подчеркнул Антон Мороз.

Параллельно с монтажом поля власти решают вопрос о внедрении этой дисциплины в общешкольную образовательную программу. Президент федерации отметил, что хоккей на траве вошел в линейку видов спорта, которые поддерживает Минспорта России для школ. «Скорее всего, секции свяжут с общешкольной образовательной программой, — пояснил Антон Мороз. — Сейчас мы решаем вопрос утверждения полноценных ставок для тренеров на базе псковской школы подготовки спортсменов. Я думаю, что в ближайшее время между министерством образования и министерством спорта мы решим эту задачу».

Президент Федерации хоккея на траве России также обозначил планы по развитию вида спорта не только в Пскове, но и в соседних территориях области. Он добавил, что в регионе начнут развивать индор-хоккей (хоккей на траве в зале). Динамичный вид спорта, по словам гостя студии, позволит спортсменам тренироваться и соревноваться круглогодично. «Заниматься можно и зимой, и летом, — заверил Антон Мороз. — Это большое преимущество нашего вида спорта, и в ближайшее время мы сделаем дополнительное информационное сообщение о том, где и как можно записаться в секции».

Напомним, Псков впервые принял один из этапов чемпионата России по хоккею на траве 5 на 5. Несмотря на то, что это новая для региона спортивная дисциплина, в соревнованиях всероссийского уровня, которые прошли с 4 по 6 сентября на стадионе «Локомотив», принимала участие и псковская сборная.