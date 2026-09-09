Российские хоккеисты на траве получили полный допуск к международным турнирам

Российские хоккеисты на траве получили полный допуск к международным соревнованиям с правом выступления под национальным флагом и гимном, а сборные юношей и девушек уже выиграли первенство Европы в грузинском Кутаиси. Об этом сообщил руководитель комитета проведения соревнований Федерации хоккея на траве России Сергей Смирнов в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Гость студии разъяснил, что за пять лет отсутствия на международной арене российские рейтинги упали, но команда успешно преодолела этот этап. Он отметил, что спортсмены начали отбор со второго дивизиона и уверенно его выиграли. «На следующий год в основном дивизионе чемпионата Европы будут наши девочки и мальчики», — заявил Сергей Смирнов и добавил, что сейчас двери для участия в Еврокубках и чемпионатах Европы по всем дисциплинам хоккея на траве полностью открыты.

Президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз уточнил, что в период ограничений организация активно развивала связи с партнёрскими странами. Он рассказал, что российские команды ездили на сборы в Турцию, Китай и Оман, а также принимали у себя спортсменов из этих государств. «Вид спорта очень широко развит в наших партнёрских странах, таких как Пакистан, Индия, Китай — это страны БРИКС, — подчеркнул Антон Мороз. — В арабском мире активно идёт развитие этого вида спорта». Он также упомянул недавний представительный турнир «Кубок наций» в Казани с участием сборных Беларуси, Узбекистана и Пакистана.

Антон Мороз обозначил важную стратегическую роль Псковской области в развитии международных спортивных связей. Он указал, что приграничное положение региона создаёт отличную базу для взаимного обмена с Беларусью, с которой федерация регулярно проводит совместные международные соревнования. Гость студии выразил надежду на возобновление контактов с европейскими странами в будущем. «Я надеюсь, что рано или поздно внешнеполитическая ситуация изменится и возобладает здравый смысл у европейских представителей, — заверил Антон Мороз. — Тогда наличие хорошего поля по хоккею на траве в Пскове вполне может быть востребовано для начала спортивного и человеческого обмена с этими странами».

Ранее сообщалось, что профессиональное покрытие для хоккея на траве установят на базе стадиона «Локомотив» в Пскове до конца сентября или в первых числах октября.