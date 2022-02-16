Спорт

Псковские хоккеисты одержали победу на турнире в Казани

Пятеро псковских хоккеистов одержали победу на международном турнире по хоккею «Alga cup» в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

В соревнованиях, которые проходили с 7 по 10 февраля, приняли участие восемь команд из ребят 2014 года рождения.

В состав команды Санкт-Петербурга «Hockey Friends» вошли пять юных хоккеистов из псковской команды «Торнадо». Это вратарь Степан Козупица, защитники Кирилл Косов и Александр Маркелов, нападающие Кирилл Леонов и Захар Славинский. Сборная команда заняла в турнире первое место, одержав победы во всех семи матчах.

Псковским спортсменам удалось обыграть команды из Казани: АК «Барс» 3:2; АК«Барс-2» 3:1; «Динамо» 8:0, а также команды: «Академия Михайлова» (город Новомосковск, Тульская область) 5:1, «Авто-спартаковец» (город Екатеринбург) 3:2, «Титан» (город Архангельск) 13:1, «Крылья» (город Краснодар) 26:0.

Псковский спортсмен Степан Козупица был признан лучшим вратарем турнира. Среди бомбардиров псковские нападающие по системе «гол плюс пас» поделили четвертое и пятое места, набрав по 12 очков: Кирилл Леонов (7 голов +5 передач), Захар Славинский (9 голов +3 передачи). Среди защитников Александр Маркелов занял второе место – шесть очков (0 + 6 передач), Кирилл Косов пятое место – пять очков (один гол +4 передачи).

Тренируют спортсменов тренеры Сергей Маркелов, Владимир Маркелов, Евгений Базилевских.

«От всей души поздравляем наших юных хоккеистов и желаем новых побед. Так держать!» - добавили в пресс-службе ОМСУ.