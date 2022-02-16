Спорт

Хоккейные матчи чемпионата области и НХЛ пройдут в Пскове

В субботу и воскресенье в Пскове пройдут очередные матчи чемпионата региона и Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации хоккея.

19 февраля в Ледовом дворце встретятся 13:15. «Барсы» — «ЛукиСпорт», Великие Луки (2 дивизион, начало матча — в 13.15).

В 21:05 на лед выйдут «8 место» и «Медведи» (НХЛ, Кубок Надежды).

В воскресенье, 20 февраля, сыграют:

12:15. «Аванта-Псков» — «Евро-Керамика» (НХЛ, 1/2 финала);

13:45. «Порхов» — «Луки-Экспресс» Великие Луки (2 дивизион);

15:00. «Новоржев» — «Ганза» (3 дивизион);

17:35. «Красный город» — «Сталь» (1 дивизион);

21:20. «Родина» — «Легион» (НХЛ, Кубок Надежды).

Как отметили в федерации хоккея, матчи пройдут без зрителей.