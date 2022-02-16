Спорт

Турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова прошел в Пскове

20-ый межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России, ученика псковского социально-экономического лицея №21 Сергея Самойлова, состоялся в Пскове 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В.Самойлова

На турнире присутствовали более 150 спортсменов из Пскова, Псковской и Новгородской областей.

Спортсменов приветствовали мать Героя России Татьяна Самойлова, представители воинской части второго главного разведывательного управления специального назначения и спортивного комитета города Пскова. Они пожелали юным спортсменам быть достойными наследниками героев Отечества.