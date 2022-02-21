Спорт

Призовые места заняли великолучане на всероссийском турнире по тхэквондо

Спортсмены из Псковской области заняли призовые места на всероссийском мастерском турнире по тхэквондо, который прошел в городе Тамбове 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Фото: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 20 регионов России. Сборную Псковской области представляли спортсмены клуба тхэквондо МФТ города Великие Луки клуб «Гепард» под руководством тренера Анны Романовой (МАУ СШОР «Экспресс»).

Есения Горелова оказалась лучшей в программах «специальная техника» и «туль», а также стала второй в спарринге в весовой категории 48 кг. София Исаева завоевала «серебро» в программе «туль», стала первой в программе «сила удара» и спарринге в категории 54 кг.

Победителем в программе «туль» назван Ярослав Новиков, а Иван Терентьев завоевал серебряную медаль в спарринге в категории 75 кг. Также третьего места удостоились Илья Белов и Андрей Родионов (постановочный спарринг).