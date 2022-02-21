Спорт

Троеборье по воркауту среди школьников провели в Стругах Красных

Соревнования по воркауту по дисциплине троеборье прошли в поселке городского типа Струги Красные 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: псковское региональное движение Street Workout

Мероприятие проходило в рамках 78-ой годовщины освобождения Струг Красных от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Участниками соревнований стали ребята в возрасте от 6 до 17 лет.

«Выражаем благодарность администрации Стругокрасненского района и Владимиру Игнатьеву (одному из организаторов соревнований - ред.) за развитие спортивного движения и привлечение подрастающего поколения к здоровому образу жизни!» - отметил Виталий Дидыч.