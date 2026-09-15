Уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского «Арсенала». О назначении 53-летнего специалиста сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в MAX.

Видео: Telegram-канал ПФК «Арсенал» Тула

Дмитрий Аленичев уже работал с «Арсеналом» с 2011 по 2015 год. Он пришел в команду в октябре 2011 года, когда клуб не имел профессионального статуса и выступал в любительском первенстве в зоне «Черноземье». Вместе с ним в Тулу приехали Дмитрий Ананко, Александр Филимонов, Егор Титов, Дмитрий Парфёнов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Вадим Евсеев, Владимир Бесчастных и Андрей Коновалов.

Перед сезоном-2012/13 «Арсенал» получил финансирование, прошел лицензирование и вернулся в профессиональный футбол. Команда заняла первое место в зоне «Центр» Второго дивизиона и обеспечила победу за два тура до конца чемпионата. В следующем сезоне туляки дебютировали в ФНЛ и сразу стали претендентами на повышение. Первые десять туров команда прошла без поражений: восемь побед и две ничьи. «Арсенал» набрал 26 очков из 30 возможных и возглавил турнирную таблицу. В итоге команда заняла второе место и напрямую вышла в Премьер-лигу.

В сезоне 2014/15 «Арсенал» одержал главную победу — над «Зенитом» в Кубке России. 29 октября 2014 года туляки уступали 0:2, но сравняли счет, а в дополнительное время забили третий мяч. Домашние матчи собирали около 10,7 тысячи зрителей, а на отдельные игры приходило более 16 тысяч человек. Несмотря на вылет из элитного дивизиона, Аленичев получил приглашение в московский «Спартак».

9 сентября «Арсенал» объявил об уходе Дмитрия Гунько после поражения от ивановского «Текстильщика» (0:1) в Кубке России. Сейчас «оружейники» занимают 10-е место в Первой лиге с 13 очками после 11 матчей. Губернатор поставил команде задачу попасть в топ-5.

Дмитрий Аленичев в период игровой карьеры выступал за московский «Локомотив», «Спартак», итальянские «Рому» и «Перуджу», португальский «Порту». Со «Спартаком» он четырежды стал чемпионом России и дважды обладателем кубка страны. С «Порту» он выиграл два чемпионата Португалии, Кубок УЕФА в 2003 году и Лигу чемпионов в 2004 году. В сборной России Аленичев провел 55 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи, пишет ТАСС.

16 сентября «Арсенал» на выезде сыграет с «Енисеем».