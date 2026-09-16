Псковичи принимают участие в международном суперкубке по баскетболу

Псковские школьники принимают участие в международном суперкубке «КЭС-баскет», который проходит с 16 по 19 сентября в Москве. Об этом сообщается в группе министерства спорта Псковской области и в группе школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» в социальной сети «ВКонтакте».

В турнире примут участие школьные команды из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Кыргызстана, Турции и Абхазии. Псковские спортсмены выступят под названием «Россия-2» под руководством главного тренера Эдуарда Михайлова.

Первый матч «России-2» против команды Беларуси стартовал уже сегодня, 16 сентября, в 10:00. 17 сентября в 9:30 псковские спортсмены выйдут на площадку против сборной Монголии. Остальные игры турнира определятся по результатам первых двух дней соревнований.

Напомним, что Псковская область присоединилась к проекту школьной баскетбольной лиги в 2010 году. За время участия в чемпионате Псковский регион получил 3 670 мячей, 1 704 комплекта формы, 9 816 медалей и 843 кубка.

Также за время участия в чемпионате в суперфинал выходили команда девушек (Локнянской СОШ), команды юношей (Школы №12 города Великие Луки, Гуманитарного лицея города Пскова). Лучших результатов добились юноши из Гуманитарного лицея, занявшие II место в сезоне 2025-2026 гг.