В суд повторно поступило уголовное дело на бывшего гендиректора ФК «Псков»

В Псковский городской суд повторно поступило уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Согласно предъявленному обвинению, экс-руководитель АНО «ФК «Псков», используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства, принадлежащие организации, на общую сумму 469 800 рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

Также бывшему гендиректору ФК «Псков» вменяется совершение преступных действий с использованием своего служебного положения, направленных на хищение бюджетных средств, путем злоупотребления доверием работников администрации на общую сумму 282 288 рублей.

Органом предварительного следствия действия обвиняемого квалифицированы по части 3 статьи 160, части 3 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время решается вопрос о назначении уголовного дела к судебному разбирательству.

Уголовное дело в отношении Владимира Бабинина было возбуждено сотрудниками УМВД по материалам прокурорской проверки. До этого Счетная палата региона выявила в деятельности футбольного клуба финансовые нарушения, в том числе выплату директором премий самому себе в размере почти полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.