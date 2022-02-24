Спорт

За успехи в спорте нескольким псковичам будут платить 15 тысяч рублей в месяц

Распоряжение о денежных выплатах спортсменам Псковской области, достигшим высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренерам, подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в Instagram.

Ежемесячно спортсмены будут получать по 15 тысяч рублей, а их тренеры – по 5 тысяч рублей. С 1 января по 31 декабря 2022 года выплаты назначены:

Спортсмену Ивану Макарову, занявшему I место на чемпионате России по спорту глухих (дисциплина – велосипедный спорт-шоссе), и его тренеру Александру Филиппову.

Спортсмену Вадиму Морозову, он получил II место на чемпионате России по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина – академическая гребля).

Спортсменке Александре Савенковой, завоевавшей I место на чемпионате России по стрельбе из лука 2021 года, и ее тренеру Виталию Андрееву.

Спортсмену Константину Шабанову, занявшему II место на чемпионате России по легкой атлетике 2021 года, и его тренеру Константину Шабанову.

Спортсмену Максиму Бабаджанову, он стал победителем на чемпионате России по гребному спорту 2021 года, выплату получит и его тренер Сергею Матвеев.

Спортсменке Екатерине Огинской, девушка получила III место на чемпионате России по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина – бадминтон) 2021 года.

С 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года выплату будут давать спортсменке Кире Андреевой, занявшей I место на чемпионате России по стрельбе из лука 2022 года, и ее тренеру Виталию Андрееву.