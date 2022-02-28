Спорт

Великолукский студент примет участие в паралимпиаде по следж-хоккею в Пекине

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Денис Ярцев примет участие в паралимпиаде по следж-хоккею в Пекине. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в соцсети «ВКонтакте»

В 2015 году спортсмен начал заниматься в оренбургском следж-хоккейном клубе «Ястребы». Сейчас он тренируется в Центре спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области.



С 2021 года Денис Ярцев входит в состав Паралимпийской сборной команды России. Он выступает за «Феникс» из Московской области и является одним из основных вратарей сборной России.