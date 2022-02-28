Спорт

Дзюдоист из Пскова занял призовое место в первенстве СЗФО

Воспитанник спортивной школы «Бригантина» занял призовое место в первенстве Северо-Западного федерального округа по борьбе дзюдо, которое проходило в Череповце с 26 по 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном учреждении.

Фото: спортивная школа «Бригантина»

Среди юношей до 15 лет в весовой категории 73 килограмма, в которой боролись 16 человек, дзюдоист Артем Макуш завоевал бронзовую медаль. Он выиграл три схватки из четырех.

Тренирует юношу Беги Нанскани, добавили в «Бригантине».