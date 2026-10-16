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Псков примет чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу в четырех дисциплинах

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Чемпионат и первенство Псковской области по пауэрлифтингу состоятся в Пскове на стадионе «Машиностроитель» завтра, 17 октября. Начало соревнований запланировано на 10:00, сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов.

Спортсмены выступят в четырех дисциплинах: троеборье, классическое троеборье, жим и классический жим. Участников распределят по весовым категориям в соответствии с правилами соревнований. Для мужчин и женщин предусмотрено по восемь весовых категорий.

Соревнования организуют Федерация пауэрлифтинга Псковской области и Министерство спорта Псковской области. Вход для зрителей свободный.

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