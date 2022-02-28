Спорт

Псковичка получила медаль за скоростную стрельбу из пистолета в Ижевске

Спортсменка из Псковской области завоевала медаль на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года и первенство России по пулевой стрельбе прошли в Ижевске. В спортивных мероприятиях приняли участие 435 спортсменов из 46 регионов страны.

Спортсменка из Псковской области, мастер спорта России Анна Веселова завоевала бронзовую медаль в упражнении «скоростная стрельба из пневматического пистолета». «Поздравляем спортсменку и тренера Чернобровкину Ольгу Борисовну с успешным началом сезона!» - добавили в центре спортивной подготовки.