Спорт

Паралимпийцы провели мастер-класс по настольному теннису в Пскове. ФОТО

Открытая тренировка и мастер-класс по настольному теннису для спортсменов поражением опорно-двигательного аппарата прошла на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тренировки среди лиц с ПОДА в Пскове проходят с 28 февраля по 7 марта. Мастер-классы проводят знаменитые спортсмены, в том числе мастера спорта и участники Паралимпиады в Японии Александра Васильева из Псковской области и Владимир Топорков из Свердловской области, призер Кубка России, рекордсмен «Книги рекордов России» по набиванию теннисного мяча на ракетке одной рукой (4 часа) Алексей Лисовой из Рязанской области.

«Мы приглашали именитых паратеннисистов для тренировки наших спортсменов, которые участвуют в соревнованиях по Северо-Западу, ездят на Пара-Крым. Здесь ребята повышают свою квалификацию, делятся опытом», - рассказала заместитель председателя Псковской региональной общественной организации «Федерация лиц с ПОДА» Алена Иньковская.

Мастера спорта обсудили с псковскими теннисистами технику игры, а также выполнение подачи (необходимую высоту, положение в руке, угол наклона ракетки).

«Теннис - это своего рода шахматы, только на столе и с мячом», - поделился своим отношением к виду спорта Владимир Топорков.