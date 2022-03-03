Спорт

Великолукский боец Руслан Шамилов выступит на турнире RCC Intro 20 в Екатеринбурге

Спортсмен из Псковской области проведет трехраундовый бой по правилам профессиональных смешанных боевых единоборств в рамках главного кадра турнира RCC Intro 20 в Екатеринбурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Бой против спортсмена Евгения Табаровского проведет воспитанник СШОР «Экспресс», профессиональный спортсмены КСЕ «Отечество — Псковская область», мастер спорта по комплексному единоборству, боец Центра «ММА» Руслан Шамилов.

Мероприятие состоится 12 марта на арене академии единоборств РМК.

«В этом бою фаворитом на бумаге является именно Руслан Шамилов. Руслан прошел настоящую закалку в очень хорошей лиге М-1 Challenge, где провел целых шесть встреч. КСЕ "Отечество — Псковская область" желает Руслану удачи и только победы», - добавили в клубе спортивных единоборств.