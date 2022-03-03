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Спорт

Псковские аэробистки стали лучшими на Северо-Западе

07.03.2022 11:50|ПсковКомментариев: 0

Воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» стали лучшими в 5 номинациях на первенстве Северо-Западного федерального округа России по спортивной аэробике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

5-6 марта в универсальном спортивном комплексе «Олимп» состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа России по спортивной аэробике. В соревнованиях приняли участие более 200 гимнастов из Архангельской, Калиниградской, Ленинградской, Псковской областей и республики Карелия.

Аэробистки из «Бригантины» взяли 14 медалей, из них: 5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Среди групп 15-17 лет лучшими стали Алиса Орлова, Кристина Краснова, Алиса Тихонова, Ольга Аспанян и Анастасия Виноградова.

В номинации «Танцевальная гимнастика 15-17 лет» победу одержала группа: Ольга Аспанян, Кристина Краснова, Виктория Кичигина, Дарья Теркина, Александра Молосова, Алиса Орлова, Мария Селянина, Алиса Тихонова.

Среди групп 12-14 лет лучший результат показали Евгения Алексеева, Алина Алексеева, Валерия Гаврилова, Анна Киселева и Полина Москаленко.

В номинации «Танцевальная гимнастика 12-14 лет» первое место заняла группа: Евгения Алексеева, Алина Алексеева, Валерия Гаврилова, Анна Киселева, Полина Москаленко, Яна Петрова, Анна Солнцева, Дорофина Малешина.

Лучшее выступление с гимнастической платформой среди спортсменов 12-14 лет показала группа: Евгения Алексеева, Алина Алексеева, Анна Булкина, Анна Киселева, Полина Москаленко, Яна Петрова, Екатерина Иванова, Дорофина Малешина.

Тренирует детей Анжелика Алексеева.

Также Псковская область заняла первое место в командном зачете в возрастной категории 12-14 лет.

Теги: #спортивная аэробика #спорт #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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