В Пскове пройдут областные соревнования по воркауту

Спортсменов из Псковской области приглашают принять участие в региональных соревнованиях по воркауту Street fest. Мероприятие пройдет 26 марта на Рижском проспекте, 16а в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.
Фото: «Стрит-воркаут Псков»
Фестиваль уличного спорта будет проходить в два этапа:
Спортсмены будут соревноваться в следующих возрастных категориях:
Мероприятие начнется в 12:30, регистрация - в 11.30. Вход будет осуществляться по заявкам, участие бесплатное. Вопросы можно уточнить по телефону: +79118816577.