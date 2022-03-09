Спорт

В Пскове пройдут областные соревнования по воркауту

Спортсменов из Псковской области приглашают принять участие в региональных соревнованиях по воркауту Street fest. Мероприятие пройдет 26 марта на Рижском проспекте, 16а в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото: «Стрит-воркаут Псков»

Фестиваль уличного спорта будет проходить в два этапа:

фристайл-баттл, троеборье - подтягивание на турнике, отжимание на брусьях (девушки от пола), подъем прямых ног к перекладине.

Спортсмены будут соревноваться в следующих возрастных категориях:

от 7 до 13 лет,

от 14 до 18 лет,

от 19 до 35 лет,

от 36 лет и выше.

Мероприятие начнется в 12:30, регистрация - в 11.30. Вход будет осуществляться по заявкам, участие бесплатное. Вопросы можно уточнить по телефону: +79118816577.