Спорт

Выездной мастер-класс по воркауту прошел в Новоржеве

Состоялся второй выездной мастер-класс по воркауту в Новоржеве от представителей спортивного движения Street Workout Pskov. Спортсмены провели экскурс по истории воркаут-движения, рассказали о здоровом образе жизни и показали различные упражнения и элементы на спортивной площадке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: «Стрит-воркаут Псков»

В мероприятии приняли участие более 70 ребят в возрасте от 14 лет и выше, а также дети сотрудников управления федеральной служба судебных приставов России по Псковской области.

«Хотим поблагодарить администрации Псковской области и Новоржева за предоставленную возможность проведения мастер-класса для молодого поколения. Также выражаем благодарность учителям школы за теплый прием. В ближайшее время команда Street Workout Pskov еще встретится с ребятами», - заметил Виталий Дидыч.

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Он напомнил, что что проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации области и проектного офиса «Команда 2018».