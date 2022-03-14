Спорт

Скидку постоянного клиента вернут псковичам в фитнес-клубе «Супер фитнес»

Скидку постоянного клиента вернут псковичам в фитнес-клубе «Супер фитнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фитнес-клубе.

Фото: «Супер фитнес» / «ВКонтакте»

Клиенты, которые пропустили несколько месяцев занятий из-за отсутствия QR-кода, снова могут вернуться к тренировкам. С 12 марта в Псковской области отменили требование на предъявление QR-кодов в командировках, при посещении общепита, массовых и культурных мероприятий, при заселении в гостиницы и санатории, а также при посещении фитнес-клубов.

Постоянные клиенты могут вернуть свою скидку в 12%, однако возможность для этого будет только 16 марта.

Забронировать занятие в фитнес-клубе на этот день можно по телефону 56 60 80 или поставить значок «+» в комментариях под записью в группе клуба «ВКонтакте».