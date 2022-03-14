Спорт

Десять медалей завоевали псковские дзюдоисты на межрегиональном турнире

Десять медалей завоевали псковские дзюдоисты на межрегиональном XXII турнире памяти героев-десантников 6-й роты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

Соревнования состоялись в субботу, 12 марта, в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. В них приняли участие более 300 борцов из Псковской (Псков, Себеж, Пушгоры, Дно, Опочка), Ленинградской (Гатчина, Выборг, Кингисепп, Луга) и Новгородской областей, а также шести спортивных школ Санкт-Петербурга.

Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» завоевали 10 медалей, из них 2 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.

Победителями стали:

Егор Архипкин 2007 года рождения, весовая категория 73 кг;

Артем Макуш 2008 года рождения, весовая категория 73 кг.

Серебряные медали взяли:

Никита Федоров 2006 года рождения, весовая категория 50 кг;

Данил Куликов 2006 года рождения, весовая категория 81 кг;

Максим Романов 2008 года рождения, весовая категория 60 кг;

Ислам Мусаев 2010 года рождения, весовая категория 34 кг.

Бронзовыми медалями награждены:

Максим Холодков 2006 года рождения, весовая категория 60 кг;

Алексей Кустов 2010 года рождения, весовая категория 50 кг;

Филипп Курманаевский 2010 года рождения, весовая категория свыше 55 кг;

Кирилл Клыков 2009 года рождения, весовая категория 38 кг.

В неофициальном командном зачете победила спортивная школа олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина из Санкт-Петербурга, дзюдоисты которой завоевали 17 медалей разного достоинства.