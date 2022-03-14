Десять медалей завоевали псковские дзюдоисты на межрегиональном турнире

Десять медалей завоевали псковские дзюдоисты на межрегиональном XXII турнире памяти героев-десантников 6-й роты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской спортивной школе «Бригантина».
Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»
Соревнования состоялись в субботу, 12 марта, в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. В них приняли участие более 300 борцов из Псковской (Псков, Себеж, Пушгоры, Дно, Опочка), Ленинградской (Гатчина, Выборг, Кингисепп, Луга) и Новгородской областей, а также шести спортивных школ Санкт-Петербурга.
Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» завоевали 10 медалей, из них 2 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.
Победителями стали:
Серебряные медали взяли:
Бронзовыми медалями награждены:
В неофициальном командном зачете победила спортивная школа олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина из Санкт-Петербурга, дзюдоисты которой завоевали 17 медалей разного достоинства.