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ФОКОТ построят в псковской деревне Родина до конца года

Десять медалей завоевали псковские дзюдоисты на межрегиональном турнире

Десять медалей завоевали псковские дзюдоисты на межрегиональном турнире

Спорт

ФОКОТ построят в псковской деревне Родина до конца года

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Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в деревне Родина Псковского района до 1 ноября. Такая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. В комплекс войдут: футбольное поле с искусственным покрытием, оборудованное воротами, размеры 60х30 м;

круговая беговая дорожка длиной 200 м на 4 отдельные дорожки;

прямая беговая дорожка длиной 120 м на 4 отдельные дорожки;

универсальная площадка для игры в баскетбол 30х18 м;

универсальная площадка для игры в волейбол 23х14 м;

в полукруглых сегментах площадки для стритбола и для уличных тренажеров и воркаута;

площадка для размещения трибун для зрителей;

общественные уборные (две мобильные пластиковые туалетные кабины);

фундаменты и закладные детали под спортивное оборудование. В комплект спортивно-технологического оборудования для ФОКОТа войдут: уличные ворота для мини-футбола и гандбола;

комплект искусственного покрытия;

стационарные футбольные ворота;

баскетбольные фермы;

рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон;

покрытие для площадок для баскетбола и волейбола;

сборно-разборная трибуна на 100 мест;

уличные стойки для волейбола;

снаряд для спортивной гимнастики;

уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом, с изменяемой нагрузкой;

уличный силовой тренажер для верхней тяги;

уличный силовой тренажер для жима ногами;

уличный силовой тренажер для тренировки грудных мышц;

уличный силовой тренажер для разведения ног;

уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом;

уличный спортивный комплекс (включающий брусья-воркаут с упорами для отжиманий, шведскую стенку, турник с параллельным и широким хватом, треххватный турник, восходящее крыло на пять перекладин, платформы-отягощения). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 млн рублей. Цена включает в себя выполнение проектно-сметных и строительно-монтажных работ. Заказчик работ — администрация Псковского района. Подрядную организацию выберут 24 марта.