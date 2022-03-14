ФОКОТ построят в псковской деревне Родина до конца года

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в деревне Родина Псковского района до 1 ноября. Такая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
В комплекс войдут:
- футбольное поле с искусственным покрытием, оборудованное воротами, размеры 60х30 м;
- круговая беговая дорожка длиной 200 м на 4 отдельные дорожки;
- прямая беговая дорожка длиной 120 м на 4 отдельные дорожки;
- универсальная площадка для игры в баскетбол 30х18 м;
- универсальная площадка для игры в волейбол 23х14 м;
- в полукруглых сегментах площадки для стритбола и для уличных тренажеров и воркаута;
- площадка для размещения трибун для зрителей;
- общественные уборные (две мобильные пластиковые туалетные кабины);
- фундаменты и закладные детали под спортивное оборудование.
В комплект спортивно-технологического оборудования для ФОКОТа войдут:
- уличные ворота для мини-футбола и гандбола;
- комплект искусственного покрытия;
- стационарные футбольные ворота;
- баскетбольные фермы;
- рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон;
- покрытие для площадок для баскетбола и волейбола;
- сборно-разборная трибуна на 100 мест;
- уличные стойки для волейбола;
- снаряд для спортивной гимнастики;
- уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом, с изменяемой нагрузкой;
- уличный силовой тренажер для верхней тяги;
- уличный силовой тренажер для жима ногами;
- уличный силовой тренажер для тренировки грудных мышц;
- уличный силовой тренажер для разведения ног;
- уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом;
- уличный спортивный комплекс (включающий брусья-воркаут с упорами для отжиманий, шведскую стенку, турник с параллельным и широким хватом, треххватный турник, восходящее крыло на пять перекладин, платформы-отягощения).
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 млн рублей. Цена включает в себя выполнение проектно-сметных и строительно-монтажных работ.
Заказчик работ — администрация Псковского района. Подрядную организацию выберут 24 марта.