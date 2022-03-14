Спорт

Псковские пловцы получили более 10 личных наград на соревнованиях в Калининграде

Пловцы из Псковской области получили медали на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа России. Соревнования проходили в Калининграде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс».

Фото здесь и далее: Ю. Данилова

В мероприятии принимали участие спортсмены из девяти субъектов Северо-Западного федерального округа: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республик Карелии и Коми. Всего - 253 спортсменов, из них один заслуженный мастер спорта, три мастера спорта международного класса, 24 мастера спорта России, 129 кандидатов в мастера спорта и 96 спортсменов первого спортивного разряда.

На чемпионате СЗФО соревновались молодые люди 2007 года рождения и старше и девушки 2009 года рождения и старше, а на первенстве СЗФО - юниоры 2004-2005 годов рождения и юниорки 2005-2007 годов рождения.

Сборную команду Псковской области по плаванию представляли 11 спортсменов и два тренера. Команда была сформирована в два этапа: по результатам отборочного чемпионата Псковской области по плаванию, прошедшего в декабре 2021 года в Пскове, и чемпионата и первенства Псковской области по плаванию «День стайера» (январь 2022 года, Псков).

По итогам четырехдневной борьбы псковские спортсмены стали обладателями 13 личных наград, в том числе двух золотых, шести серебряных и пяти бронзовых медалей.

Мастер спорта России по плаванию Андрей Селягин взял «золото» первенства СЗФО на дистанции 200 метров на спине и «серебро» на дистанции 100 метров на спине, кандидат в мастера спорта Поляков Ярослав стал победителем первенства и серебряным призером чемпионата на дистанции 200 метров баттерфляем.