Итоги региональных соревнований по воркауту подвели в Псковской области

Результаты областных соревнований по воркауту Street Fest – 2022, прошедших в Пскове 26 марта, опубликовали в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: группа «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте»
Победители в номинации workout freestyle:
7-13 лет
14-18 лет
19-35 лет
Победители в номинации workout-троеборье:
7-13 лет
14-18 лет
19-35 лет
36 лет и старше
Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout — сообщество твоего развития» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018», Псковского городского молодежного центра и спортивного клуба «Супер-Фитнес».