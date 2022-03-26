Спорт

Итоги региональных соревнований по воркауту подвели в Псковской области

Результаты областных соревнований по воркауту Street Fest – 2022, прошедших в Пскове 26 марта, опубликовали в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Победители в номинации workout freestyle:

7-13 лет

1 место - Олег Ларченко;

2 место - Назар Смирнов;

3 место - Артем Алексеев.

14-18 лет

1 место - Даниил Файн;

2 место - Никита Мухин;

3 место - Владислав Макатанов.

19-35 лет

1 место - Алексей Метлицкий;

2 место - Михаил Иванов;

3 место - Татьяна Чумакова.

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Победители в номинации workout-троеборье:

7-13 лет

1 место - Наоми Чендамбуя;

2 место - Михаил Иванов;

3 место - Андрей Иванов.

14-18 лет

1 место - Олег Пазюк;

2 место - Даниил Беляков;

3 место - Даниил Дроздов.

19-35 лет

1 место - Валерий Синельников;

2 место - Максим Степанов;

3 место - Максим Клементьев.

36 лет и старше

1 место - Владимир Игнатьев;

2 место - Константин Маслов.

Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout — сообщество твоего развития» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018», Псковского городского молодежного центра и спортивного клуба «Супер-Фитнес».