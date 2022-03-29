Спорт

Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Пскове в конце весны

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Пскове 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По оценке организаторов, на старт выйдут порядка 500 спортсменов. Традиционно участникам на выбор будет предложено четыре трассы протяженностью 1, 5, 10 и 21 км. В настоящее время ведется работа по согласованию маршрутов.

К забегу может присоединиться любой желающий, но при наличии медицинской справки. Регистрация для участников доступна на сайте ЗаБег.РФ. Зарегистрироваться на полумарафон в Пскове могут не только жители региона. Так, в прошлом году в забегах участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России, добавили в учреждении.

Одна из уникальных особенностей полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, – синхронный старт. Это одновременный старт в разных регионах страны, вне зависимости от часовых поясов.

«Мы уже два года проводим забег. В этом году планируется выйти на более высокий уровень, привлечь больше участников. Полумарафон прошлого года, в котором стартовало одновременно 85 городов России, вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Это уникальный старт, который является огромным толчком для развития любительского спорта. Возможность для многих, кто просто любит бег, посоревноваться и попробовать свои силы на разных дистанциях», – подчеркнул региональный представитель Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» по городу Пскову Александр Кузьмин.

Напомним, что первый полумарафон прошел в мае 2017 года в 10 городах России. В прошлом году «ЗаБег.РФ» проводился одновременно в 85 городах России. Тогда на старт вышли более 150 тысяч человек.