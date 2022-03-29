Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Пскове в конце весны

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Пскове 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
По оценке организаторов, на старт выйдут порядка 500 спортсменов. Традиционно участникам на выбор будет предложено четыре трассы протяженностью 1, 5, 10 и 21 км. В настоящее время ведется работа по согласованию маршрутов.
К забегу может присоединиться любой желающий, но при наличии медицинской справки. Регистрация для участников доступна на сайте ЗаБег.РФ. Зарегистрироваться на полумарафон в Пскове могут не только жители региона. Так, в прошлом году в забегах участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России, добавили в учреждении.
Одна из уникальных особенностей полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, – синхронный старт. Это одновременный старт в разных регионах страны, вне зависимости от часовых поясов.
Напомним, что первый полумарафон прошел в мае 2017 года в 10 городах России. В прошлом году «ЗаБег.РФ» проводился одновременно в 85 городах России. Тогда на старт вышли более 150 тысяч человек.