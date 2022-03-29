Спорт

Воркаутеры подготовили видеоотчет с мастер-класса в Стругах Красных

Видеоотчет с первого выездного мастер-класса по воркауту в Стругах Красных опубликовали в группе регионального спортивного движения Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения Виталий Дидыч.

Видео: группа регионального спортивного движения Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте»

«Предоставляем вашему вниманию мощный видеоотчет с первого выездного мастер-класса по воркауту в Стругах Красных. Атмосфера впечатляет», - отметил Виталий Дидыч.

Напомним, проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуют с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке: администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».