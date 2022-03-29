Спорт

Александр Братчиков: «Немов-центр» важен для развития спортивной гимнастики в Пскове

«Немов-центр» важен для развития спортивной гимнастики в городе Пскове. Такое мнение высказал вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в ходе пресс-подхода 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я считаю, что он (центр - ред.) очень важен для развития спортивной гимнастики. Средства в объеме 34 миллиона рублей выделены из федерального бюджета. Губернатор дорабатывает этот вопрос. Мы готовы поддержать инициативу комитета по физической культуре и спорту Псковской области для внесения изменений для выделения дополнительных средств на реализацию данного проекта из бюджета региона», - сказал Александр Братчиков.

Напомним, в декабре 2020 года было подписано соглашение с Минспорта о строительстве в Пскове «Немов-центра» - специализированной школы спортивной гимнастики – стоимостью 70 млн рублей. Он будет располагаться на улице Коммунальной, 25, в здании бывшей прачечной.