Спорт

Турнир по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта» прошел в Печорах

Турнир по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта» прошел в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Ежегодный турнир по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта» прошел в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в конце марта.

В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Луги, Великих Лук, Острова, Дедовичей, Печор, Дно и Гдова. Спортсмены пяти возрастных категорий, от самых юных до ветеранов, из спортивных клубов «Дружина Довмонта», Nordman, Fireball и TTsport соревновались на протяжении двух дней.

Результаты соревнований можно узнать по ссылке.