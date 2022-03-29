Спорт

Лучших баскетболистов среди школьников и студентов определили в Псковской области

Итоги областной спартакиады по баскетболу среди школьников и студентов подвели в Псковской области. Соревнования проходили в Великих Луках на протяжении четырех дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центе спортивной подготовки региона.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Первыми открыли состязания баскетболистки 14-ой областной спартакиады учащихся. Первое место заняли спортсменки из поселка Локня, они опередили представительниц областного центра, южной столицы региона и города Острова. Среди юношей лучшими стали баскетболисты из Великих Лук, на втором месте оказались школьники из Невеля, на третьем - из Пскова. Отмечается, что обладатели бронзовой награды переиграли своих сверстников из Порхова лишь на последних минутах.

Среди студентов вузов лучших также определяли в двух номинациях – среди мужских и женских команд. Победителями стали «хозяева» площадки, студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сделавшие золотой дубль. На втором месте - баскетболисты Псковского государственного университета и спортсменки Великолукской сельскохозяйственной академии. Третье место у представителей ВГСХА и баскетболисток Великолукского филиала Санкт-Петербургского университета путей сообщения.