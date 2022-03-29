Спорт

Мастер-класс по воркауту в Невеле посетили около 40 человек

Четвертый выездной мастер-класс по воркауту от представителей спортивного движения Street Workout Pskov состоялся в Невеле. Об этом сообщается в группе Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Федор Егоров

Спортсмены провели экскурс по истории воркаут движения, рассказали о трезвости и показали различные упражнения и элементы на спортивной площадке, также провели небольшую тренировку.

В мероприятии приняли участие более 40 молодых ребят от 14 лет и выше.

«Хотим поблагодарить администрацию Псковской области и Невеля за предоставленную возможность проведения мастер-класса для молодого поколения. Также выражаем благодарность учителям школы за теплый прием», - говорится в сообщении.

В ближайшее время команда Street Workout Pskov планирует еще встретиться с ребятами.

Напомним, что проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».