Спорт

Победителей соревнований «Белая ладья» определили в Псковской области

Утверждены итоги третьего этапа всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья», который прошел на базе Псковского кооперативного техникума. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат региона, эти соревнования входят в зачет областной спартакиады учащихся.

Фото здесь и далее: федерация по шахматам Псковской области

Для участия в турнире приехали 17 команд школ из районов Псковской области, Великих Лук и Пскова - победителей муниципального этапа этих популярных детских соревнований. Все участники областного турнира прошли предварительный спортивный отбор через школьный и муниципальный этапы, в которых в общей сложности приняли участие более 2500 школьников. В составе каждой команды было четыре игрока и главный тренер-представитель.

По регламенту соревнований были сыграны семь туров, каждому игроку отводился один час на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. Так, за два игровых дня спортсменам пришлось выдержать 15 часов игры.

В результате лучшей командой из районов Псковской области стала команда Пыталовской средней школы в составе: Петр Шараков, Артем Васильев, Владислав Иванов и Заира Касимова, тренер - Андрей Байбарацкий. Команда набрала 14,5 очка из 28 возможных.

Главные конкуренты городского этапа - команды Псковского педагогического комплекса (ППК) и средней образовательной школы №23. Вопрос о победителе турнира решался в принципиальной личной встрече команд. Команда 23-й школы уступила в матче и с общим итогом 22,5 очка заняла второе место в турнире. Состав участников: Дмитрий Герасимов, Вероника Петрова, Егор Агафонов и Анастасия Филиппова, тренер — Анна Лабусова.

Бронзовые награды турнира завоевала команда школьников лицея №11 из города Великие Луки, выступавшая в составе: Малашкин Илья, Якорева Кристина, Василекин Семен, Тарасова Дарья. Тренер Валентин Власов.

Команда ППК одержала уверенную победу и, набрав 26 очков, получила право представлять Псковскую область в финале всероссийских соревнований в городе Сочи. Состав команды: Александр Кульнев (кандидат в мастера спорта России), Владислав Мерзанюков, Владислав Дружинин, Эвелина Галаханова (кандидат в мастера спорта России), тренер — София Агафонцева.

Президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный судья соревнований Григорий Шаранков вручили заслуженные награды - медали, кубки и грамоты - победителям и призерам соревнований, а также грамоты всем детским тренерам, которые подготовили шахматные команды к соревнованиям.

Организаторами соревнований выступили региональный центр шахматного образования и спорта Псковской области и Федерация шахмат региона при поддержке комитетов по образованию и спорту.