Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование По-смоленски
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
Тверские управленцы
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Электронные квитанции
о рынке недвижимости
курс на отдых
Господин Рейтингомер
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
сравниваем цены на продукты
кино без Голливуда
 
 
 
ещё Спорт 29.03.2022 16:000 Серебряными призерами международных соревнований по зимнему плаванию стали псковичи 03.04.2022 20:350 Победителей соревнований «Белая ладья» определили в Псковской области 03.04.2022 11:400 Первенство СЗФО по боксу организуют в Великих Луках 03.04.2022 10:200 Мастер-класс по воркауту в Невеле посетили около 40 человек 02.04.2022 19:470 Дзюдоисты «Бригантины» завоевали более десяти медалей в Великих Луках 01.04.2022 18:165 ФК «Псков» впервые сыграл на реконструированном стадионе «Машиностроитель»
 
 
 
Самое популярное 27.03.2022 11:450 Михаил Ведерников сообщил о похоронах пяти военнослужащих из Псковской области 28.03.2022 17:164 Бывший псковский следователь объявлен в розыск 30.03.2022 08:530 Пропавшую в ноябре псковичку нашли мертвой 01.04.2022 22:280 Состоялись похороны пяти военнослужащих из Псковской области 30.03.2022 16:4815 Усекновение главы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Победителей соревнований «Белая ладья» определили в Псковской области

03.04.2022 20:35|ПсковКомментариев: 0

Утверждены итоги третьего этапа всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья», который прошел на базе Псковского кооперативного техникума. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат региона, эти соревнования входят в зачет областной спартакиады учащихся.

Фото здесь и далее: федерация по шахматам Псковской области

Для участия в турнире приехали 17 команд школ из районов Псковской области, Великих Лук и Пскова - победителей муниципального этапа этих популярных детских соревнований. Все участники областного турнира прошли предварительный спортивный отбор через школьный и муниципальный этапы, в которых в общей сложности приняли участие более 2500 школьников. В составе каждой команды было четыре игрока и главный тренер-представитель.

По регламенту соревнований были сыграны семь туров, каждому игроку отводился один час на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. Так, за два игровых дня спортсменам пришлось выдержать 15 часов игры.

В результате лучшей командой из районов Псковской области стала команда Пыталовской средней школы в составе: Петр Шараков, Артем Васильев, Владислав Иванов и Заира Касимова, тренер - Андрей Байбарацкий. Команда набрала 14,5 очка из 28 возможных.

Главные конкуренты городского этапа - команды Псковского педагогического комплекса (ППК) и средней образовательной школы №23. Вопрос о победителе турнира решался в принципиальной личной встрече команд. Команда 23-й школы уступила в матче и с общим итогом 22,5 очка заняла второе место в турнире. Состав участников: Дмитрий Герасимов, Вероника Петрова, Егор Агафонов и Анастасия Филиппова, тренер — Анна Лабусова.

Бронзовые награды турнира завоевала команда школьников лицея №11 из города Великие Луки, выступавшая в составе: Малашкин Илья, Якорева Кристина, Василекин Семен, Тарасова Дарья. Тренер Валентин Власов.

Команда ППК одержала уверенную победу и, набрав 26 очков, получила право представлять Псковскую область в финале всероссийских соревнований в городе Сочи. Состав команды: Александр Кульнев (кандидат в мастера спорта России), Владислав Мерзанюков, Владислав Дружинин, Эвелина Галаханова (кандидат в мастера спорта России), тренер — София Агафонцева.

Президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный судья соревнований Григорий Шаранков вручили заслуженные награды - медали, кубки и грамоты - победителям и призерам соревнований, а также грамоты всем детским тренерам, которые подготовили шахматные команды к соревнованиям.

Организаторами соревнований выступили региональный центр шахматного образования и спорта Псковской области и Федерация шахмат региона при поддержке комитетов по образованию и спорту.

Теги: #шахматы #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас курс рубля по отношению к доллару/евро? Следите за курсом?
В опросе приняло участие 447 человек
03.04.2022, 21:000 В Петербурге почтили память жертв теракта в метро 3 апреля 2017 года 03.04.2022, 20:350 Победителей соревнований «Белая ладья» определили в Псковской области 03.04.2022, 20:150 Умер поэт и ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванов 03.04.2022, 19:550 Когда могут отказать в надбавке после увольнения, объяснили пенсионерам
03.04.2022, 19:350 В Пскове планируют запустить прямой авиамаршрут до Минска 03.04.2022, 19:150 Легковой автомобиль перевернулся в Красногородском районе 03.04.2022, 18:552 Пункт вакцинации в великолукском ТЦ завершает работу 03.04.2022, 18:300 Пожар в одной из бань города Дно тушили семеро человек
03.04.2022, 18:100 Полиция потребовала от псковичей не оставлять детей без присмотра у открытых окон 03.04.2022, 17:500 До 8 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 4 апреля 03.04.2022, 17:300 Не садиться за руль в состоянии переутомления призвали псковских водителей 03.04.2022, 17:100 Банкир посоветовал хранить четверть сбережений в альтернативной валюте
03.04.2022, 16:500 Видеофакт: Неизвестный украл телефон в псковском компьютерном клубе 03.04.2022, 16:300 Новый образовательный проект для школьников стартовал в Пскове 03.04.2022, 16:100 Новые медпункты строят в трех деревнях Великолукского района 03.04.2022, 15:500 Псковские зоозащитники спасли кошку с оторванной лапой
03.04.2022, 15:300 Стали известны лауреаты псковского фестиваля ансамблевого музицирования 03.04.2022, 15:100 Более 90 младенцев родились в Великих Луках в марте 03.04.2022, 14:500 Песков объяснил решение продавать газ за рубли 03.04.2022, 14:200 На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция
03.04.2022, 14:000 Более 10 некоммерческих организаций презентовали в Пскове 03.04.2022, 13:400 Произведения Баха и Шопена прозвучат в Великих Луках 03.04.2022, 13:201 Жительницу Великолукского района накажут за фиктивную прописку белоруски 03.04.2022, 13:003 Большинство россиян не боятся новой волны COVID-19 - опрос
03.04.2022, 12:400 Пушкинский заповедник закроют на санитарное обслуживание 03.04.2022, 12:200 О штрафах за незаконное трудоустройство иностранцев напомнили псковичам 03.04.2022, 12:140 Еще 83 жителя Псковской области заразились COVID-19, двое скончались 03.04.2022, 12:000 Почти три года псковская полиция разыскивает бездомного мужчину
03.04.2022, 11:400 Первенство СЗФО по боксу организуют в Великих Луках 03.04.2022, 11:200 Выставка о космосе и одиночестве откроется в Псковском районе 03.04.2022, 11:000 Туманность Орел запечатлел псковский астроном-любитель 03.04.2022, 10:400 В псковском МЧС назвали эффективное средство для обнаружения возгораний
03.04.2022, 10:200 Мастер-класс по воркауту в Невеле посетили около 40 человек 03.04.2022, 10:002 Псковичку задержали за кражу более 10 упаковок красной рыбы 03.04.2022, 09:400 День геолога отмечается 3 апреля 03.04.2022, 09:200 Поучаствовать в конкурсе стихотворений о Великой Отечественной войне предлагают псковичам
03.04.2022, 09:000 В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента 03.04.2022, 00:0214 Губернатор прокомментировал смену названия администрации Псковской области 02.04.2022, 23:411 Петербургские студенты посетили Гремячую гору перед разработкой проектов ее сохранения 02.04.2022, 23:360 Режим работы общепита в Псковской области планируют скорректировать
02.04.2022, 23:310 Михаил Ведерников объяснил необходимость менять систему управления Псковом 02.04.2022, 22:000 Псковичи могут проголосовать за рисунки земляков на конкурсе 02.04.2022, 21:460 Песков рассказал о врагах государства среди покинувших Россию 02.04.2022, 21:350 Эндокринолог назвал вредные и полезные продукты для больных диабетом
02.04.2022, 21:130 Карельская биеннале изобразительного искусства пройдет в Пскове 02.04.2022, 20:520 Пожар в одном из гаражей Пскова тушили 16 человек 02.04.2022, 20:510 Коллективу опочецкого центра соцобслуживания предложили вступить в профсоюз 02.04.2022, 20:300 После драки на «Оскаре» актер Уилл Смит решил уйти из академии киноискусств
02.04.2022, 20:090 Полярное сияние сфотографировал пскович над печорским храмом 02.04.2022, 19:470 Дзюдоисты «Бригантины» завоевали более десяти медалей в Великих Луках 02.04.2022, 19:250 Литва первой из стран отказалась от российского газа 02.04.2022, 19:040 Михаил Ведерников поздравил мусульман с началом Рамадана
02.04.2022, 18:420 Псковские профсоюзы закрыли международную выставку в Белоруссии 02.04.2022, 18:200 Фальшивую купюру нашли в выручке одного из псковских магазинов 02.04.2022, 17:592 Продажи в рамках туристического кешбэка в РФ закроют досрочно из-за высокого спроса 02.04.2022, 17:350 День единения народов России и Белоруссии отметили на Кургане Дружбы
02.04.2022, 17:130 Сказки Андерсена в иллюстрациях Бориса Диодорова представлены на выставке «Михайловского» 02.04.2022, 16:510 Генеральный директор «Яндекса» в России покинула должность 02.04.2022, 16:300 Выставка памяти Всеволода Смирнова открылась в звоннице псковской церкви 02.04.2022, 16:090 Пскович побоялся стать заемщиком и лишился более 100 тысяч рублей
02.04.2022, 15:470 Минцифры может снизить порог по льготной ипотеке для некоторых специалистов 02.04.2022, 15:260 В суд направили дело о краже денег при строительстве перинатальных центров в Пскове, Гатчине и Петрозаводске 02.04.2022, 15:065 Интерактив: Копи на бумажку 02.04.2022, 14:450 День без осадков ожидается в Псковской области 3 апреля
02.04.2022, 14:230 В России полностью обновят систему дополнительного образования детей 02.04.2022, 14:040 Фотофакт: В Псковском районе начался пал травы 02.04.2022, 13:440 Шесть взрывоопасных снарядов нашли под Псковом 02.04.2022, 13:249 Опубликован список мест в Пскове, где кофе в свою кружку можно купить со скидкой
02.04.2022, 13:051 Телепрограмма о худруке псковского драмтеатра вышла в эфир 02.04.2022, 12:460 Выбирая Россию: беженка из Донбасса рассказала о переезде в Псков 02.04.2022, 12:261 За сутки в Псковской области выявили более 90 случаев заражения коронавирусом 02.04.2022, 12:120 Мужчину в Пскове задержали за кражу продуктов
02.04.2022, 11:520 Шаровое звездное скопление и галактика Сигара попали на снимки псковичей 02.04.2022, 11:320 «Фольксваген» сгорел в Великолукском районе 02.04.2022, 11:130 Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области 02.04.2022, 10:590 Пропавшего в феврале мужчину разыскивают в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru