Спорт

Девять соревнований по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области

Проведение девяти соревнований регионального, межрегионального, окружного и всероссийского уровней по спортивному ориентированию запланировано в Псковской области. Подготовка к ним регламентирована распоряжением, которое подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Спортивные мероприятия пройдут с 14 апреля по 2 октября. Первыми состоятся межрегиональные соревнования «Венок Славы Александра Невского». Для проведения будут задействованы три площадки — Псков, деревня Косыгино Печорского района и деревня Печки Гдовского района.

В Пустошкинском районе в начале мая пройдет турнир «Мемориал Александра Матросова». К концу месяца запланировано проведение всероссийских соревнований «Российский азимут» в районе деревни Залахтовье Гдовского района, а также всероссийских соревнований в деревне Алоль Пустошкинского района.

В течение лета и в конце сентября будут проводиться этапы чемпионата и первенства области по спортивному ориентированию в Себежском, Пустошкинском, Псковском, Гдовском районах.

Пустошкинский район также примет этап чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа. Спортсмены будут соревноваться вблизи озера Белое.

Согласно поручениям губернатора, со стороны областной администрации и ряда региональных комитетов будет оказана вся необходимая поддержка в организации соревнований. Распоряжением утвержден состав оргкомитета, в который вошли представители органов исполнительной власти региона, правоохранительных структур, а также руководители муниципалитетов.

«Организация соревнований будет проводиться при соблюдении действующих противовирусных регламентов», - отмечается в сообщении.