Спорт

На участие в международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках поступило 10 заявок

Оргкомитет и дирекция 26-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках получили десять заявок от пилотов. Об этом сообщает телеграм-канал «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

Не в первый раз поборются за победу пилоты из Тулы. Так, в великолукское небо поднимутся аэростаты Дмитрия Жохова и Олега Снеткова. Ранее на состязаниях в Великих Луках тульские аэронавты неоднократно добивались впечатляющих результатов, отметили организаторы.

Также о своем участии в 26-й встрече воздухоплавателей заявили аэронавты Михаил Томуров, Дмитрий Неклюдов, Георгий Бакулин, Наталия Иванова, Марина Фёдорова и Евгений Чубаров.

Кроме того, заявку на участие в великолукской Встрече подал президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло.



Великие Луки на данный момент представляет только один аэронавт — пилотесса Екатерина Ларикова.