Спорт

Псковичи вышли в финал первенства СЗФО по боксу среди юношей

Псковичи вышли в финал первенства СЗФО по боксу среди юношей 13-14 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.

В настоящее время первенство СЗФО по боксу проходит в городе Великие Луки. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России, отметил журналист.

По результатам состязаний в финал от команды Псковской области вышли Кирилл Коршаков, Михаил Новиков и Данил Грипп.

«Пожелаем удачи и уверенной победы нашим боксерам!» - заключил Олег Лаптев.